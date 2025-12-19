Io sono Farah | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 19 dicembre

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 19 dicembre. Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Gönül è molto delusa dal comportamento di Farah e chiede a Mehmet ospitalità per qualche giorno. Mentre è da sola in casa del fratello trova il fascicolo sul caso di Kaan e scopre che il ragazzo non è il responsabile dell’omicidio di Alperen. 🔗 Leggi su Tpi.it

Io sono Farah anticipazioni puntata 19 dicembre 2025 - Il matrimonio tra Farah e Tahir, nato inizialmente come una mossa di convenienza, si è rivelato molto più complesso del previsto, con il riconoscimento di Kerim come figlio di Tahir e una serie di eve ... novella2000.it