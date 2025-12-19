© Superguidatv.it - Io sono Farah, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre su Canale 5

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue nella nuova fascia oraria pomeridiana, e con un appuntamento extra anche martedì 23 dicembre in prime time su Canale 5. Il serial turco sarà oggetto di diverse variazioni nel palinsesto Mediaset, e non andrà in onda né per Natale né per Santo Stefano in daytime, ma ritornerà sui nostri teleschermi venerdì 26 dicembre in prima serata. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame al 26 dicembre. Le nozze tra Farah e Tahir sono ormai imminenti, e alla tenuta degli Akingi tutto è già pronto per l’evento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Io sono Farah, anticipazioni 22-26 dicembre 2025: nozze segrete, retate fallite e un ricatto che può far crollare tutto - La settimana di Natale per Io sono Farah alza l’asticella: mentre Farah e Tahir provano a “recitare” un matrimonio credibile ... msn.com