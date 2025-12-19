Io Menotti Le mie poesie di vita e d’osteria

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Menotti, con il volto avvolto da uno sciarpone, vive tra parole e ricordi di vita e osteria. Le sue poesie, appese come frammenti di un'anima sincera, raccontano storie di emozioni autentiche, di notti trascorse tra amici e sogni condivisi. Un volto che diventa simbolo di un mondo semplice e profondo, un ricordo vivo di passione e umanità.

io menotti le mie poesie di vita e d8217osteria

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, Menotti. Le mie poesie di vita e d’osteria"

Il suo volto, incorniciato in una sciarpone, è appeso alla parete. A fianco, a destra e sinistra del quadretto, le sue poesie. Sulla vita, sul tempo che passa, l’amicizia e la solidarietà, la vita del paese – San Biagio, Argenta – e dell’osteria. Cose semplici e insieme profonde, cose d’ogni giorno. Menotti Buscaroli ("Sì, il mio nome è Menotti come uno dei figli di Giuseppe Garibaldi. Non c’entra niente Ciro Menotti") è il poeta del paese, così hanno deciso i suoi concittadini, decisione all’unanimità e insindacabile presa dai suoi amici dopo aver letto i suoi libri. Poeta di vita e di pace, la bandiera dell’arcobaleno sventola dal suo balcone del palazzo dove abita, è affida alla porta di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Favino: “Io, Sinner, il tennis e le mie fragilità. Vorrei interpretare Di Bartolomei”

Leggi anche: “Tutte le mie canzoni sono polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo”: il film della vita di Vasco Rossi racchiuso in “Vasco Live 2025 – The Essentials”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Io, Menotti. Le mie poesie di vita e d’osteria.

io menotti mie poesie"Io, Menotti. Le mie poesie di vita e d’osteria" - Buscaroli questa sera, alle 20,30, sarà al mercato centro culturale a duellare per le rime con Valeria Rossi. msn.com

Le canzoni di Franco Califano e le poesie di Sabino Morra: "Ma non sarà solo un tributo" - Domani sera al Teatro Panettone di Ancona si terrà uno speciale omaggio a Franco Califano con lo spettacolo "Io e Califano. ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.