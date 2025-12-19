Io Menotti Le mie poesie di vita e d’osteria
Menotti, con il volto avvolto da uno sciarpone, vive tra parole e ricordi di vita e osteria. Le sue poesie, appese come frammenti di un'anima sincera, raccontano storie di emozioni autentiche, di notti trascorse tra amici e sogni condivisi. Un volto che diventa simbolo di un mondo semplice e profondo, un ricordo vivo di passione e umanità.
Il suo volto, incorniciato in una sciarpone, è appeso alla parete. A fianco, a destra e sinistra del quadretto, le sue poesie. Sulla vita, sul tempo che passa, l’amicizia e la solidarietà, la vita del paese – San Biagio, Argenta – e dell’osteria. Cose semplici e insieme profonde, cose d’ogni giorno. Menotti Buscaroli ("Sì, il mio nome è Menotti come uno dei figli di Giuseppe Garibaldi. Non c’entra niente Ciro Menotti") è il poeta del paese, così hanno deciso i suoi concittadini, decisione all’unanimità e insindacabile presa dai suoi amici dopo aver letto i suoi libri. Poeta di vita e di pace, la bandiera dell’arcobaleno sventola dal suo balcone del palazzo dove abita, è affida alla porta di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Favino: “Io, Sinner, il tennis e le mie fragilità. Vorrei interpretare Di Bartolomei”
Leggi anche: “Tutte le mie canzoni sono polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo”: il film della vita di Vasco Rossi racchiuso in “Vasco Live 2025 – The Essentials”
Io, Menotti. Le mie poesie di vita e d’osteria.
"Io, Menotti. Le mie poesie di vita e d’osteria" - Buscaroli questa sera, alle 20,30, sarà al mercato centro culturale a duellare per le rime con Valeria Rossi. msn.com
Le canzoni di Franco Califano e le poesie di Sabino Morra: "Ma non sarà solo un tributo" - Domani sera al Teatro Panettone di Ancona si terrà uno speciale omaggio a Franco Califano con lo spettacolo "Io e Califano. ilrestodelcarlino.it
Jake La Furia incontra Tino Stefanini per la presentazione del libro La Comasina, Vallanzasca e io Una storia vera che parla di Milano. E parla forte. Sabato 20 dicembre 2025 · ore 17.30 Teatro Menotti, Milano Ingresso gratuito Prenotazione consiglia - facebook.com facebook
Un racconto su César Luis Menotti e sull'Argentina del Mundial 1978 Umberto Zimarri Pubblichiamo il racconto vincitore della sezione sportiva del Concorso nazionale di poesia e narrativa “La Torre 2025” #Menotti #Argentina x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.