Io e la Giulietta Sprint di mio padre che storia!
Amare un’auto, perderla e poi ritrovarla dopo tanti anni, assaporando i ricordi di una vita passata, in cui quella macchina era sempre lì, onnipresente, accanto a papà e mamma. Le auto d’epoca sanno regalare storie così, storie come quella di Giovanni Danesi, medico pediatra di base a Montecatini (lavora a Pescia), proprietario di un’Alfa Romeo Giulietta Sprint immatricolata il 1° gennaio 1962. Una delle ultimissime, quindi, dato che proprio in quell’anno sulla coupé monteranno il motore 1.6 venendo così rinominata Giulia Sprint. Giovanni, la sua Giulietta Sprint ha una storia molto particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Sono io l’erede misterioso, mio padre per me è un alieno”: la storia del figlio segreto di dj Malcom rintracciato da Chi l’ha visto
Leggi anche: “Mia mamma mi ha detto che mio padre era morto, ma io ho continuato a vedere i cartoni animati. Per me non esisteva già più”: la rivelazione di Marco Carta
«Io e la Giulietta Sprint di mio padre, che storia!» - Restauro / Nel 2012 Giovanni Danesi ha ritrovato e acquistato la coupé Alfa Romeo che suo padre aveva posseduto per 14 anni: «Emozioni fortissime» ... lanazione.it
Giulietta Sprint delle mie brame sei tu la più bella del reame. Ricordi e aneddoti della più bella delle Alfa - ROMA – Ho già scritto dell’auto che mi conquistò da bambino, forse perché appartiene al mio primo ricordo “da grande”, ovvero la visita che feci al salone dell’Auto di Torino nella primavera del 1954 ... repubblica.it
1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Disegnata da Franco Scaglione per Bertone, la Sprint Speciale è una delle Alfa Romeo più aerodinamiche di sempre. Linee scolpite in galleria del vento, coda tronca e superfici tese che anticipano il futuro. Sotto il cofa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.