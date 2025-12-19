Io e la Giulietta Sprint di mio padre che storia!

Giulietta Sprint delle mie brame sei tu la più bella del reame. Ricordi e aneddoti della più bella delle Alfa - ROMA – Ho già scritto dell’auto che mi conquistò da bambino, forse perché appartiene al mio primo ricordo “da grande”, ovvero la visita che feci al salone dell’Auto di Torino nella primavera del 1954 ... repubblica.it

1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Disegnata da Franco Scaglione per Bertone, la Sprint Speciale è una delle Alfa Romeo più aerodinamiche di sempre. Linee scolpite in galleria del vento, coda tronca e superfici tese che anticipano il futuro. Sotto il cofa - facebook.com facebook

