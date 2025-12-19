Io e la Giulietta Sprint di mio padre che storia!

Amare un’auto, perderla e poi ritrovarla dopo tanti anni, assaporando i ricordi di una vita passata, in cui quella macchina era sempre lì, onnipresente, accanto a papà e mamma. Le auto d’epoca sanno regalare storie così, storie come quella di Giovanni Danesi, medico pediatra di base a Montecatini (lavora a Pescia), proprietario di un’Alfa Romeo Giulietta Sprint immatricolata il 1° gennaio 1962. Una delle ultimissime, quindi, dato che proprio in quell’anno sulla coupé monteranno il motore 1.6 venendo così rinominata Giulia Sprint. Giovanni, la sua Giulietta Sprint ha una storia molto particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

