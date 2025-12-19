Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana | travolto mentre andava in bici nella galleria
Un tragico incidente si è verificato a Vico Equense, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno della Circumvesuviana mentre percorreva in bicicletta il tunnel. La scena si è consumata nel cuore della galleria, suscitando sgomento e preoccupazione sulla sicurezza in quella zona. Un evento drammatico che ha scosso la comunità locale e riacceso il dibattito sulla tutela dei cittadini e delle infrastrutture.
