Inverni senza neve estati sempre più torride

L’effetto serra trasforma Civitanova, dove neve e temperature estive si fanno sempre più rare e torride. Le analisi del rapporto climatico, presentato al Piano di protezione civile, evidenziano un cambiamento preoccupante: inverni senza neve e notti insolitamente calde diventano la norma. Un quadro che richiede attenzione e azioni concrete per affrontare le sfide del clima in città.

Effetto serra a Civitanova, la neve una rarità e aumentano le notti torride. A misurare la febbre alla città sono le analisi meteo contenute nel rapporto climatico allegato al Piano di protezione civile che approda lunedì in aula consiliare. Il documento contiene le linee generali per muovere la macchina dell'emergenza ed esamina anche gli aspetti climatici del territorio, prendendo a riferimento dati estrapolati da rilevazioni negli ultimi trenta anni, risultanze termo meteoriche fondamentali per elaborare una scheda climatica della zona e fare una corretta valutazione del rischio e della sua vulnerabilità.

Pistoia volge al caldo. Estati lunghe e siccitose. Gli inverni si accorciano - La classifica del ’Sole 24 ore’ sui microclimi: il capoluogo è a centro classifica. lanazione.it

Neve sulle Alpi, estrema siccità sugli Appennini: sono “i due inverni del nostro scontento”. Corti (Cnr): “I negazionisti climatici? Sbagliano” - I negazionisti della crisi climatica, specialmente tra quanti vivono nel Nord Italia, nell’ultimo mese e mezzo hanno ripreso vigore: “Avete visto quanta neve? ilfattoquotidiano.it

Le foreste di Yellowstone stanno diventando più verdi: questo è il segnale più spaventoso di sempre!

C'era una volta a Mantova... restando nel tema gli inverni Mantovani...1973, la neve scendeva ed era - facebook.com facebook

