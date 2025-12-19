Inutilizzabile non è una prova L' avvocato di Sempio esulta sul dna | ecco come contrattacca

L’avvocato di Andrea Sempio esprime grande soddisfazione al termine dell’incidente probatorio, sottolineando l’inutilizzabilità della prova genetica presentata dalla genetista Denise Albani. La perizia sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, infatti, sembra non aver convinto completamente, alimentando nuove discussioni nel procedimento. Un passaggio cruciale che potrebbe avere ripercussioni significative sull’esito del processo.

“Molto soddisfatto di come è andato l'incidente probatorio”: Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, esprime soddisfazione al termine dell'udienza in cui la genetista Denise Albani ha illustrato la sua perizia sul Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi e attribuito proprio all'indagato. Soddisfazione motivata dal fatto che, secondo il legale, l'esame “non è né una prova né un indizio”, nonostante abbia confermato la compatibilità con la traccia genetica di Sempio e, nello specifico, con la linea paterna. Una vittoria per il pool difensivo dell'indagato che, alla fine dell'incidente probatorio, è passato al contrattacco dato che con i risultati della perizia – a loro avviso – “non si può arrivare a un punto fermo” per stabilire l'identità del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

