Intimissimi al top. Un nuovo capitolo del lusso accessibile.

Intimissimi conquista il cuore di Milano con una nuova boutique in via Montenapoleone, nel cuore del quadrilatero della moda. Un’evoluzione del lusso accessibile che unisce eleganza e stile, offrendo un’esperienza unica nel mondo del fashion. L’apertura segna un nuovo capitolo per il brand, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama del lusso accessibile. Un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera sentirsi speciale senza rinunciare alla qualità.

Il lusso accessibile sbarca nella via più costosa del mondo. Intimissimi ha inaugurato una nuova boutique in via Montenapoleone, all’angolo con via Manzoni, nel cuore di Milano e del quadrilatero della moda. Una vetrina prestigiosa che rappresenta un traguardo costruito insieme alle donne che da trent’anni accompagnano il brand nella sua evoluzione. L’apertura nel tempio del lusso segna un momento cruciale per Intimissimi – guidato dal CEO Matteo Veronesi –, che ora sfoggia un’immagine più sofisticata e ricercata, senza rinunciare né al giusto rapporto qualità e prezzo, né alla sua autentica vicinanza al pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

