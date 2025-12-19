intervista a chiara moscardelli

“Comprensorio Rossolago” è l’ultimo giallo di Chiara Moscardelli, scrittrice romana autrice di numerose opere come “Volevo essere una gatta morta”, la serie di romanzi su Teresa Papavero e molte altre. La protagonista è Olga Bellomo, una giovane tatuatrice con un talento innato per risolvere misteri e tanta paura di lasciarsi andare ad una storia d’amore. L’opera ci ha stregato proprio per il personaggio di Olga, che non è una “superdonna”, ma una persona piena di luci ed ombre e, proprio per questo, umana e credibile. Ma non basta; tra gli altri punti forti del giallo ci sono la trama, avvincente e ricca di suspense, e lo stile narrativo della scrittrice, brillante ed ironico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

