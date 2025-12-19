Intervento di chirurgia maxillo-facciale al San Marco | eliminata paresi al volto di un paziente

Al San Marco di Catania, è stato eseguito un intervento di chirurgia maxillo-facciale di grande complessità, volto a restituire la funzionalità e l’espressione a un paziente affetto da paresi facciale. Attraverso una tecnica innovativa di reinnervazione del nervo facciale con metodo crossface, il team medico ha raggiunto risultati straordinari, offrendo nuova speranza e qualità di vita.

Uno straordinario, complesso e delicato intervento di "reinnervazione del nervo facciale con tecnica crossface" è stato eseguito nell'ospedale San Marco di Catania. Si tratta di un risultato di grande rilievo reso possibile dalla sinergia tra l'Azienda ospedaliero universitaria di Catania.

