Inter Women primo contratto da professionista per Sofia Verrini | firma fino al 2028

Inter News 24 Inter Women, giornata speciale in casa nerazzurra: il club ufficializza il primo contratto da professionista di Sofia Verrini, giovane difensore. Giornata da cerchiare in rosso per l’Inter Women, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Sofia Verrini. Il difensore classe 2008 ha firmato un accordo che la legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà della società di investire con decisione sui giovani talenti cresciuti in casa. Una notizia significativa non solo per il percorso personale della giocatrice, ma anche per la strategia dell’Inter, sempre più attenta allo sviluppo del movimento femminile e alla valorizzazione del vivaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

