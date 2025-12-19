Inter Supercoppa caccia al trofeo che manca da aprile | le scelte di Chivu verso il Bologna

L’Inter si avvicina alla semifinale di Supercoppa con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca da aprile. Cristian Chivu, alla vigilia, analizza le sfide e le sfide cruciali di questa fase, riassumendo le strategie e le aspettative dei nerazzurri per affrontare il Bologna. Un momento decisivo per il club, che punta a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Inter News 24 Inter Supercoppa, semifinale dal peso specifico enorme per i nerazzurri: Cristian Chivu parla senza filtri alla vigilia. L’Inter va a caccia di un trofeo che manca dal 22 aprile 2024. La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna rappresenta dunque molto più di una semplice partita, come ammesso apertamente da Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Parole dirette, senza retorica, che hanno fatto discutere: «Siamo degli intrusi e probabilmente non meritiamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Secondo me dovrebbe giocarsi tra Napoli e Bologna, a noi e al Milan hanno fatto un regalo», ha dichiarato il tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

