Inter | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Supercoppa Italiana
Scopri gli orari e dove seguire in tv la Supercoppa Italiana 2025, in programma oggi in Arabia Saudita. Marca, fonte affidabile nel mondo del calcio, annuncia la prosecuzione della competizione, con il Napoli pronto a sfidare la rivale nella finalissima. Restate con noi per tutte le informazioni su come vivere al meglio questa importante sfida.
2025-12-19 11:06:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Prosegue oggi in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana per scoprire la rivale che il Napoli affronterà nella finalissima. Il Bologna, che si presenta come nuovo campione della Coppa Italia, affronta l’Inter, attuale capolista della Serie A e seconda in campionato lo scorso anno. La squadra di Cristian Chivu cerca di confermare il suo grande momento di forma (hanno appena espugnato nuovamente la leadership in Italia dopo aver battuto il Genoa) e raggiungere la finalissima, dove già attende il Napoli dopo aver battuto il Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Supercoppa italiana, Bologna-Inter: dove vedere la partita in tv
Leggi anche: Inter: orari e dove vedere la partita di Serie A oggi in tv
Genoa Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Dove vedere Genoa-Inter domenica in tv e streaming: canale, formazioni, orario.
Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com
Dove vedere Bologna-Inter in tv? Mediaset, Rai o Dazn, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda semifinale della Supercoppa Italiana: le probabili scelte di Italiano e Chivu ... corrieredellosport.it
Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Come guardare la partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com
ORARI SEDE – VACANZE NATALIZIE Cari soci, vi comunichiamo gli orari di apertura della sede Inter Club Pesaro durante il periodo natalizio: Giovedì 18 21:00 – 23:00 Venerdì 19 in occasione di Inter Bologna! 20:00 – 22:30 Sabato 20 10:3 - facebook.com facebook
Genoa-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #GenoaInter #Genoa #Inter x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.