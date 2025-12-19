Inter ko ai rigori | Bologna in finale di Supercoppa con il Napoli

Riad (Arabia Saudita), 19 dicembre 2025 - La prima semifinale di Supercoppa, quella tra Napoli e Milan, aveva premiato i campioni d' Italia in carica a spese della finalista di Coppa Italia: la seconda, sempre nella cornice dello Stadio Al-Awwal Park, mette di fronte il Bologna, vincitore della Coppa Italia, e l' Inter, seconda classificata alla scorsa Serie A. Proprio i nerazzurri hanno la partenza migliore, sbloccando la contesa già al 2' con un destro acrobatico di Thuram, ma i rossoblù pareggiano al termine della frazione con il rigore trasformato da Orsolini, una tassa ormai per la Beneamata: punita una mano galeotta in area di Bisseck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

