Insieme per il Milano | il popolo rossoblù dell’hockey si conta Per sognare il ritorno in pista

Milano, 19 dicembre 2025 – Kevin Lavallee e Richard Bragnalo. Lo scudetto vinto al Forum nel 1991 davanti a 11mila spettatori. La stagione del tifo contro. L’indiano John Chabot e la saracinesca Mike Zanier. Scott Beattie e Armin Helfer. Ma anche l’Armata Piranesi e Orio “il Mulo” Protti. Così come la Curva del Milano e Gianluca Attisani, il Faraone. Le cronache di Leo Siegel. Nomi e momenti che a decine di milanesi che hanno girato la boa dei 40 anni fanno venire un tuffo al cuore. Nomi e momenti che raccontano l’epopea della Saima o le vicende più recenti dei Vipers e del Milano Rossoblù. Sono, queste, le diverse incarnazioni dell’HC Milano, club leggendario capace di contendere il primato tricolore alle società di montagna, tradizionali dominatrici dell’hockey azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

