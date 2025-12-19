InsideOsint – L’Osint fa crollare la più grande rete di trafficanti di esseri umani in Romania

InsideOsint svela come l’Osint abbia smantellato la più grande rete di trafficanti di esseri umani in Romania, dimostrando il potere delle indagini online nella lotta al crimine. In un anno ricco di sfide, abbiamo ricostruito casi in oltre 40 Paesi, evidenziando il ruolo fondamentale delle metodologie Osint nel giornalismo scientifico e nella tutela dei diritti umani.

Cara lettrice, caro lettore Ci avviamo alla conclusione di un anno intenso. In questi 12 mesi abbiamo ricostruito casi in oltre 40 Paesi, svolgendo un ruolo decisivo nella costruzione di narrazioni scientifiche, mostrando come oggi l’Osint e le sue metodologie siano un valore decisivo per un giornalismo scientifico basato su prove reali raccolte online. Ho pensato di continuare il filone incominciato nella scorsa puntata e mostrare come l’Osint, uscendo dal perimetro del giornalismo investigativo, oggi sia un valore anche per il mondo dell’anti-crimine. Un’organizzazione di Open Source Intelligence (OpenIndustries) ha svolto un ruolo fondamentale nell’arresto di 15 persone sospettate di traffico di esseri umani in Romania, contribuendo in modo decisivo allo smantellamento di una vasta rete criminale attiva anche nel narcotraffico, nello sfruttamento della prostituzione e nel riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

