Inseguiti e rapinati per un monopattino arrestati due 19enni
Brignano. L’uscita dal ristorante poi l’inseguimento e infine l’aggressione sfociata in rapina. Notte da incubo per due giovani che, quest’estate sono stati rapinati del loro monopattino e picchiati con calci e pugni. I fatti risalgono alla notte del 25 giugno di quest’anno. A distanza di mesi, le indagini dei carabinieri di Treviglio hanno portato all’arresto di due 19enni di Cassano d’Adda, T.G. e L.L., accusati di una rapina aggravata commessa in concorso con altri due minorenni la cui posizione è al vaglio della Procura dei Minorenni di Brescia. Intorno all’una le vittime stavano lasciando un ristorante del paese quando sono state avvicinate da un gruppo di giovani intenzionati a impossessarsi del monopattino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
