Inseguimento da film tra Romano e Martinengo | due arresti

Un inseguimento da film tra Romano di Lombardia e Martinengo si è concluso nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre con l’arresto di due uomini a bordo di un’auto rubata. Durante la fuga hanno messo in pericolo pedoni, automobilisti e agenti di polizia locale. Intorno alle 16 una pattuglia della polizia locale ha intimato l’alt a un veicolo che circolava in violazione delle norme stradali. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente cercando di seminare la polizia, coprendosi, inoltre, il volto. Dalle immagini della dash cam della pattuglia si nota chiaramente l’auto sfrecciare tra le vie del centro, percorrere strade contromano e sfiorare altri veicoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

