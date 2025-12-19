Inseguimento da film tra Romano e Martinengo | due arresti

Un inseguimento da film tra Romano di Lombardia e Martinengo si è concluso nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre con l'arresto di due uomini a bordo di un'auto rubata. Durante la fuga hanno messo in pericolo pedoni, automobilisti e agenti di polizia locale. Intorno alle 16 una pattuglia della polizia locale ha intimato l'alt a un veicolo che circolava in violazione delle norme stradali. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente cercando di seminare la polizia, coprendosi, inoltre, il volto. Dalle immagini della dash cam della pattuglia si nota chiaramente l'auto sfrecciare tra le vie del centro, percorrere strade contromano e sfiorare altri veicoli. Inseguimento ad altissimo rischio tra Romano e Martinengo: auto rubata si schianta, fermati due uomini - Il video - La fuga si è protratta fino al centro abitato di Martinengo, dove il veicolo ha attraversato strade congestionate dal traffico, percorrendo anche tratti contromano.

Inseguimento da film tra Romano di Lombardia e Martinengo: due arresti - Un’auto rubata semina il panico tra le vie del centro, la fuga termina con una violenta collisione e l’intervento coordinato di Polizia Locale e Carabinieri ... bergamonews.it

All'alt della Polizia locale non si fermano e si danno alla fuga spericolata sull'auto rubata tra Romano e Martinengo: denunciati due nordafricani - A loro carico scatta la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e la ricettazione del mezzo rubato ... bergamo.corriere.it

