Inquinamento all’ex isola ecologica La soluzione arriverà dai tecnici

L’inquinamento all’ex isola ecologica di via Trieste rappresenta una sfida che richiede interventi tempestivi. La Conferenza di servizi in corso alla Città Metropolitana potrebbe segnare un passo decisivo verso una soluzione efficace, garantendo tutela ambientale e sicurezza per la comunità. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sulle azioni che potranno ripristinare la salubrità dell’area.

Inquinamento nel sottosuolo dell’ex isola ecologica di via Trieste, è in chiusura la Conferenza di servizi in Città Metropolitana. Saranno i tecnici, sulla scorta dei pareri presentati dagli enti competenti, fra gli altri Ats e Arpa, a dare indicazioni su come procedere sull’area, dove indagini ambientali e prelievi hanno a suo tempo confermato una, seppure superficiale, contaminazione da metalli. Più opzioni possibili: messa in sicurezza, interventi di mitigazione del rischio, o bonifica radicale. Il tavolo è aperto, in forma asincrona, da ottobre. I risultati finali saranno dirimenti per il futuro dell’area della piattaforma, dismessa ormai da due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

