INPS nuovo Bonus Mamme | oltre 580 mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni di euro

L’INPS ha concluso oggi, 19 dicembre 2025, l’erogazione di oltre 580 mila Bonus Mamme, per un totale di circa 242 milioni di euro. Un sostegno importante rivolto alle lavoratrici madri con due o più figli, che testimonia l’impegno dell’ente nel tutelare e supportare le famiglie italiane in questa fase cruciale.

L’INPS completa oggi, 19 dicembre 2025, il pagamento di oltre 580 mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stata disciplinata dalla circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

