Infortunio per il Principe Harry durante una partita di polo ad Aspen

Durante una partita di polo ad Aspen, il Principe Harry ha subito un incidente che lo ha costretto ad interrompere l’attività. L’episodio, avvenuto giovedì 18 dicembre, ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, suscitando preoccupazione tra i fan e gli osservatori. Resta da capire l’entità dell’infortunio e come si evolveranno le sue condizioni nelle prossime ore.

