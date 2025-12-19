Infortunio per il Principe Harry durante una partita di polo ad Aspen
Durante una partita di polo ad Aspen, il Principe Harry ha subito un incidente che lo ha costretto ad interrompere l’attività. L’episodio, avvenuto giovedì 18 dicembre, ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, suscitando preoccupazione tra i fan e gli osservatori. Resta da capire l’entità dell’infortunio e come si evolveranno le sue condizioni nelle prossime ore.
Piccolo infortunio per il Principe Harry, che si è fatto male durante una partita di polo ad Aspen, giovedì 18 dicembre. Nessuno sapeva che sarebbe arrivato sul posto per il Campionato Mondiale di Polo sulla neve St. Regis. A confermare la partecipazione del Duca di Sussex è stato il suo portavoce: ha preso parte al torneo per sostituire un amico: ha gareggiato con la squadra Aspen Valley contro Nacho Figueras. Harry era da solo durante il suo viaggio: Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono rimasti infatti nella loro villa di Montecito. Il Principe Harry si è infortunato durante la partita di polo. 🔗 Leggi su Dilei.it
