Infortunio Bernardeschi serio problema per l’ex Juve contro l’Inter in Supercoppa | Si è rotto la spalla
. Le ultime sulle sue condizioni. Brutta tegola per il Bologna a Riad: durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’ Inter, i rossoblù perdono Federico Bernardeschi per un serio infortunio. Al 38? minuto della prima frazione di gioco, l’esterno d’attacco si è accasciato a terra dopo un duro scontro con Bonny sulla trequarti. Le immagini hanno mostrato immediatamente un giocatore molto sofferente, costretto ad abbandonare il campo appena due minuti dopo per far spazio a Jonathan Rowe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tegola Bernardeschi per il Bologna: infortunio alla spalla, a Riyadh deve uscire già al 40' - L'ex Juve, autore fin qui di un'ottima prestazione, ha dovuto lasciare il campo al 40' a causa. tuttomercatoweb.com
Inter-Bologna, per Bernardeschi infortunio alla clavicola - Problema alla clavicola per Federico Bernardeschi al 38' della semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter. sport.sky.it
Bologna-Inter, Bernardeschi fuori per infortunio: problema alla spalla, le condizioni - Brutte notizie per il Bologna, che durante la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter perde Federico Bernardeschi per infortunio. msn.com
