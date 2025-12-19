Infortunati Juve allarme per due difensori alla vigilia della Roma | Spalletti deve attendere il provino decisivo Le ultimissime

Infortunati Juve, tegola dell’ultimo minuto per il tecnico bianconero che rischia di perdere Rugani e Cabal: provino decisivo fissato per domani. La vigilia del big match Juve Roma si tinge di apprensione per le condizioni fisiche di alcuni elementi della retroguardia bianconera. Se da un lato Luciano Spalletti ha rassicurato l’ambiente confermando la presenza dal primo minuto del pilastro Gleison Bremer, dall’altro ha acceso una spia d’allarme inaspettata per altri due difensori. La lista degli infortunati Juve, o più precisamente dei giocatori in forte dubbio, vede ora iscritti i nomi di Daniele Rugani e Juan Cabal, entrambi alle prese con noie fisiche emerse proprio a ridosso della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

