Influenza verso il picco dei contagi pesa la carenza strutturale di medici | A Natale sarà un dramma

Con l’aumento dei casi di influenza e l’approssimarsi delle festività natalizie, il sistema sanitario italiano si trova sotto pressione. La carenza strutturale di medici e operatori rischia di compromettere l’assistenza territoriale, creando un quadro preoccupante per le prossime settimane. La possibilità di un “dramma” sanitario durante le festività si fa sempre più concreta, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per garantire cure adeguate a chi ne ha bisogno.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in coincidenza quest’anno con l’impennata dei contagi da influenza stagionale, si rischia la scopertura medica pressoché diffusa del sistema di cure territoriali, ovvero guardie mediche e 118. A lanciare l’allarme è la segreteria provinciale foggiana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

