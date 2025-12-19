Influenza point aperti per le feste il piano della Regione Liguria

La Regione Liguria ha predisposto un piano per la gestione dei casi di influenza durante le festività natalizie. L’obiettivo è prevenire accessi non necessari e ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, garantendo un'assistenza più efficace e adeguata. Gli “Influenza point” saranno aperti per offrire supporto e assistenza alla popolazione in questo periodo.

Definito dalla Regione Liguria il piano per gestire i casi di influenza nel periodo delle festività natalizie, per evitare accessi impropri e sovraffollamento nei pronto soccorso.

