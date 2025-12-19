Influenza più di 800mila italiani a letto negli ultimi 7 giorni | la variante K e i sintomi | Affanno mal di pancia e febbre a 40

Negli ultimi sette giorni, oltre 800.000 italiani sono stati colpiti dall’influenza, con la diffusione della «variante K». I sintomi principali includono affanno, febbre alta e mal di pancia, anche se non si riscontrano segnali di maggiore gravità. Le infezioni respiratorie sono in aumento, rendendo importante monitorare i segnali e adottare le corrette misure di prevenzione.

Influenza, più di 800mila italiani a letto negli ultimi 7 giorni: la «variante K» e i sintomi | «Affanno, mal di pancia e febbre a 40»

«Variante K» prevalente, ma nessun segno di maggiore severità dei sintomi. In aumento le infezioni respiratorie. In vista del picco, atteso dopo le feste, ecco come proteggersi nella fase più intensa della stagione influenzale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

