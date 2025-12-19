Influenza più di 800mila italiani a letto negli ultimi 7 giorni | la variante K e i sintomi | Affanno mal di pancia e febbre a 40

Negli ultimi sette giorni, oltre 800.000 italiani sono stati colpiti dall’influenza, con la diffusione della «variante K». I sintomi principali includono affanno, febbre alta e mal di pancia, anche se non si riscontrano segnali di maggiore gravità. Le infezioni respiratorie sono in aumento, rendendo importante monitorare i segnali e adottare le corrette misure di prevenzione.

Influenza, 800 mila casi in 7 giorni e domina il nuovo ceppo K - La scorsa settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816 mila casi di s ...

Influenza per quasi 600mila italiani in 7 giorni: in tutto colpite 3,3 milioni di persone

