Influenza più di 800mila italiani a letto negli ultimi 7 giorni | la variante K e i sintomi | Affanno mal di pancia e febbre a 40
Negli ultimi sette giorni, oltre 800.000 italiani sono stati colpiti dall’influenza, con la diffusione della «variante K». I sintomi principali includono affanno, febbre alta e mal di pancia, anche se non si riscontrano segnali di maggiore gravità. Le infezioni respiratorie sono in aumento, rendendo importante monitorare i segnali e adottare le corrette misure di prevenzione.
«Variante K» prevalente, ma nessun segno di maggiore severità dei sintomi. In aumento le infezioni respiratorie. In vista del picco, atteso dopo le feste, ecco come proteggersi nella fase più intensa della stagione influenzale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Influenza per quasi 600mila italiani in 7 giorni: in tutto colpite 3,3 milioni di persone
