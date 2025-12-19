Influenza la variante K continua a preoccupare | aumentano le infezioni respiratorie
La variante K dell'influenza continua a diffondersi, con un aumento delle infezioni respiratorie che superano le 800 mila in una settimana. Sebbene non si registrino segnali di maggiore gravità, l’attenzione rimane alta: i vaccini si confermano efficaci nel prevenire ricoveri, mentre la preoccupazione per la diffusione della variante persiste.
Iss: prevale la variante K, ma non emergono segnali di maggiore gravità. I vaccini continuano a proteggere dai ricoveri mentre le infezioni respiratorie superano le 800 mila in una settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
