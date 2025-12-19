La variante K dell'influenza continua a diffondersi, con un aumento delle infezioni respiratorie che superano le 800 mila in una settimana. Sebbene non si registrino segnali di maggiore gravità, l’attenzione rimane alta: i vaccini si confermano efficaci nel prevenire ricoveri, mentre la preoccupazione per la diffusione della variante persiste.

© Ildifforme.it - Influenza, la variante K continua a preoccupare: aumentano le infezioni respiratorie

Iss: prevale la variante K, ma non emergono segnali di maggiore gravità. I vaccini continuano a proteggere dai ricoveri mentre le infezioni respiratorie superano le 800 mila in una settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Influenza, aumentano le infezioni respiratorie: 695mila casi in 7 giorni

Leggi anche: Influenza, aumentano i casi in Italia di infezioni respiratorie acute. Le fasce più colpite

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cos'è questa ormai famosa variante K dell'influenza, come si diffonde, quali i sintomi (e se i vaccini sono efficaci); Influenza e infezioni respiratorie: quest'anno sono arrivate in anticipo; Influenza: dobbiamo avere paura della variante K?; Influenza, contagi in aumento: perché la variante K preoccupa gli esperti.

Influenza 2025: i sintomi della variante K e perché colpisce soprattutto i bambini - Non è una variante più pericolosa ma si diffonde facilmente e richiede attenzione, soprattutto nelle fam ... vanityfair.it