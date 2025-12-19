Influenza in rapido aumento il numero degli italiani costretti a restare a letto Male le Marche

L’influenza fa segnare un’impennata in Italia, costringendo sempre più italiani a letto. Con oltre 4 milioni di casi dall’inizio dell’inverno, e 700mila nuovi contagi solo nella prima settimana di dicembre, la situazione preoccupa. Le Marche, e Ancona in particolare, sono tra le zone più colpite, evidenziando l’urgenza di adottare misure di prevenzione e protezione efficaci.

ANCONA – Influenza in netta salita in Italia. Al momento quelli colpiti dall'inizio dell'ondata invernale risultano essere 4milioni, con ben 700mila nuovi ammalati segnalati nella settimana che è andata dall'1 al 7 dicembre.Non vanno bene le Marche con un indice di incidenza pari al 12.6.

Influenza: rapido aumento di casi - Cosa sappiamo sul nuovo "super ceppo" e l'analisi dei dati

Influenza: rapido aumento di casi - Cosa sappiamo sul nuovo "super ceppo" e l'analisi dei dati

