Influenza in Italia nuova variante K e sintomi | cosa dice Bassetti sulla situazione a Natale
Con l’aumento dei casi di influenza in Italia, cresce la circolazione della nuova variante K. Sintomi, diffusione e l’analisi dell’infettivologo Matteo Bassetti in vista del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Influenza 2025: i sintomi della variante K e perché colpisce soprattutto i bambini - Non è una variante più pericolosa ma si diffonde facilmente e richiede attenzione, soprattutto nelle fam ... vanityfair.it
Influenza K più contagiosa, Bassetti: «Vaccini meno efficaci». Pregliasco: «Non usare antibiotici, ecco come curarla» - Sono questi due i fattori che stanno portano l'influenza, almeno nella cosiddetta variante K, a più casi rispetto agli anni precedenti. msn.com
Influenza 2025, impennata della variante K: aumento di contagi in tutta Europa - L'influenza K ha iniziato a correre anche in Italia, ecco gli ultimi dati registrati sui contagi. notizie.it
#Influenza 800 mila italiani a letto nell'ultima settimana. Secondo l'Istituto superiore di sanità, oltre il 40% delle infezioni sono riconducibili a virus stagionali, tra cui la variante K. Boom di casi in Sardegna e Campania. Il picco atteso dopo le feste - facebook.com facebook
L' #influenza K ha iniziato a correre in Italia, con circa 817mila nuovi casi in 7 giorni. Gli ultimi dati @istsupsan e l'analisi del virologo @preglias #virus #vaccini . x.com
