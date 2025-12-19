Influenza i vaccini funzionano ma occhio alla super-variante K

La campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid continua con risultati promettenti, ma l’emergere della super-variante K AGI richiede attenzione e prudenza. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e rispettare le raccomandazioni sanitarie per proteggere sé stessi e la comunità. Vaccinarsi resta uno strumento chiave per contrastare le diffusione dei virus e affrontare questa fase con responsabilità.

© Agi.it - Influenza, i vaccini funzionano ma occhio alla super-variante K AGI - "La campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid procede con risultati incoraggianti, ma non è il momento di rallentare. L'ultimo dato disponibile ( sistema di sorveglianza RespiVirNet ) ci dice infatti che sono circa 700.000 gli italiani finiti a letto a causa di virus respiratori, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 4 milioni di casi ". A parlare è Tommasa Maio, responsabile nazionale Area Vaccini della Fimmg. Maio, oltre a commentare i dati su influenza e Covid, segnala anche un potenziale campanello d'allarme: "Sempre il sistema di sorveglianza ci dice che nel flusso ospedaliero (quindi i pazienti più gravi), i più colpiti per SARS-CoV-2 e influenza sono nella fascia di età over 65 ".

