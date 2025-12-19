Influenza come proteggersi durante le festività se non hai fatto il vaccino Il virologo | Lo strumento più forte che abbiamo è la dieta
Durante le festività natalizie, la protezione dall'influenza senza vaccino può sembrare una sfida, ma non impossibile. Il virologo Fabrizio Pregliasco sottolinea come una corretta alimentazione possa essere uno degli strumenti più efficaci per rafforzare le difese immunitarie. Scopri i consigli per ridurre il rischio di contagio e vivere un Natale in sicurezza, anche senza la copertura vaccinale.
Il vaccino antinfluenzale impiega circa dieci giorni per fare effetto. Come ridurre il rischio di contrarre virus influenzali proprio a Natale se non si ha la «copertura»? Ecco che cosa suggerisce il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Del Piero Bergomi, clamoroso scontro in diretta su Sky: «È la più forte, te lo dico da 4 anni!»; «Rispetta il mio pensiero, non è che se urli hai ragione»
Leggi anche: Umbria, vaccino contro l'influenza. L'appello: "Strumento fondamentale per proteggere la popolazione"
Influenza 2025, picco a dicembre: sintomi, cura e prevenzione - Scopri sintomi, durata, cure e come proteggerti dalla variante K del virus A/H3N2. lifestyleblog.it
Influenza e pericardite o miocardite: anche i giovani si devono vaccinare? - Influenza e pericardite o miocardite: anche i giovani devono vaccinarsi e proteggersi. msn.com
In arrivo il picco dell’influenza: sintomi e come proteggersi - Il picco dell’influenza è in arrivo e, con la stagione fredda, è fondamentale essere preparati. quotidiano.net
OGGI a Il Mio Medico influenza, covid, e virus invernali, come proteggersi e curarsi quali scelte fare a tavola per stare in salute durante le feste, senza privazioni tecnologie e terapie all’avanguardia per rimuovere le macchie della pelle Il mio medico dal l - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.