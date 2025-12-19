Continua a crescere la curva dell'influenza. La scorsa settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816 mila casi di sindromi respiratori acute, quasi 100 mila in più rispetto alla settimana precedente. Oltre il 40% delle infezioni sono riconducibili a virus influenzali e, tra questi, in più della metà dei casi si tratta del nuovo ceppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Influenza, 800 mila casi in 7 giorni e domina il nuovo ceppo K

Leggi anche: Influenza, casi in aumento: crescono le infezioni respiratorie, l’allerta per il nuovo ceppo “virus K”

Leggi anche: Influenza, salgono i contagi: «Più casi di infezioni respiratorie acute». L'allerta per il nuovo ceppo, cos'è il virus K

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Influenza, già a letto 11 mila veronesi: «Ma il picco arriva dopo Natale»; Influenza, la curva sale ancora con 700mila casi negli ultimi 7 giorni.

Influenza, 800mila casi nell’ultima settimana. Boom in Sardegna e Campania - Influenza in aumento in Italia: oltre 816 mila casi, domina il ceppo A/H3N2, bambini i più colpiti, picchi in alcune Regioni. blitzquotidiano.it