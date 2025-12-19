Influenza 800 mila casi in 7 giorni e domina il nuovo ceppo K
Continua a crescere la curva dell'influenza. La scorsa settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816 mila casi di sindromi respiratori acute, quasi 100 mila in più rispetto alla settimana precedente. Oltre il 40% delle infezioni sono riconducibili a virus influenzali e, tra questi, in più della metà dei casi si tratta del nuovo ceppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
