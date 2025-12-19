Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano | Si è suicidata ma i video incastrano il marito

Una giovane influencer italiana di 25 anni è deceduta in circostanze drammatiche, con i video che smascherano un possibile coinvolgimento del marito. La polizia brasiliana aveva inizialmente ipotizzato un suicidio, ma le prove raccolte sembrano indicare una realtà diversa, gettando nuova luce sulla tragica vicenda e sollevando interrogativi sulla verità dietro questa morte improvvisa.

La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita. L'uomo aveva poi partecipato anche ai funerali affranto ma i video lo hanno incastrato: arrestato per femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

