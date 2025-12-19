Una tragica perdita scuote il mondo dei social media: un’influencer di 25 anni precipita dal decimo piano. Mentre inizialmente si ipotizzava un suicidio, le indagini e i video emergenti portano a una sorprendente svolta, coinvolgendo il marito in modo inquietante. La vicenda apre nuove riflessioni sulla privacy, le responsabilità e i misteri che si celano dietro le facciate virtuali.

La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita. L'uomo aveva poi partecipato anche ai funerali affranto ma i video lo hanno incastrato: arrestato per femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano: “Si è suicidata” ma i video incastrano il marito

Leggi anche: 39enne influencer di nutrizione e fitness muore precipitando dal palazzo dove abitava: aperta indagine sulla scomparsa di Diana Areas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano: “Si è suicidata” ma i video incastrano il marito - La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita ... fanpage.it