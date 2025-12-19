Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano | Si è suicidata ma i video incastrano il marito
Una tragica perdita scuote il mondo dei social media: un’influencer di 25 anni precipita dal decimo piano. Mentre inizialmente si ipotizzava un suicidio, le indagini e i video emergenti portano a una sorprendente svolta, coinvolgendo il marito in modo inquietante. La vicenda apre nuove riflessioni sulla privacy, le responsabilità e i misteri che si celano dietro le facciate virtuali.
La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita. L'uomo aveva poi partecipato anche ai funerali affranto ma i video lo hanno incastrato: arrestato per femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano: “Si è suicidata” ma i video incastrano il marito
Leggi anche: 39enne influencer di nutrizione e fitness muore precipitando dal palazzo dove abitava: aperta indagine sulla scomparsa di Diana Areas
Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano: “Si è suicidata” ma i video incastrano il marito - La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita ... fanpage.it
Lo sfogo sui social del 25enne arriva a tre mesi dall’episodio avvenuto all'ospedale di Napoli, quando fu accusato di aver danneggiato un macchinario durante un momento di tensione: «Avevo solo strappato la flebo. Lascio i social» - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.