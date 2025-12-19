Indagato per rivelazione di segreto pure l’ex numero 2 del Csm Legnini

L’ex numero 2 del Csm, Legnini, è indagato per rivelazione di segreto, coinvolto nell’inchiesta sugli «spioni» di Equalize e Squadra Fiore. Un nuovo capitolo che agita il mondo della magistratura, già segnato da tensioni e scandali. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione.

L'ex dem renziano iscritto nell'inchiesta sugli «spioni» di Equalize e Squadra Fiore. Per il mondo della magistratura non c'è pace. L'ultimo colpo arriva da Roma, dove è stato iscritto sul registro degli indagati l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini, nominato a Palazzo dei marescialli in quota dem, quando era parlamentare del partito guidato da Matteo Renzi. Da giorni a Roma circolano rumors sull'inchiesta che riguarda la cosiddetta Squadra Fiore, il presunto team di spioni su cui indaga la Procura capitolina. Le voci riguardano soprattutto i nomi di alcuni nuovi indagati eccellenti: oltre a Legnini ci sarebbe anche un importante ex generale della Guardia di finanza.

