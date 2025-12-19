Inclusione sociale e supporto alle attività della Procura | siglata intesa in Comune
Il Comune di Bari e la Procura Generale della Repubblica hanno sottoscritto un accordo per avviare il progetto ‘Istituzioni insieme’, volto a promuovere l’inclusione sociale e rafforzare il supporto alle attività istituzionali. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra enti e favorire una comunità più coesa e partecipativa, mettendo al centro valori di solidarietà e impegno civico.
Il Comune di Bari e la Procura Generale della Repubblica del capoluogo pugliese hanno siglato un accordo per attivare il Progetto Utile alla Collettività ‘Istituzioni insieme’. L'iniziativa prevede l'impiego di 6 beneficiari di misure di inclusione sociale e lavorativa in attività di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
