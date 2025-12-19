Inclusione sociale e supporto alle attività della Procura | siglata intesa in Comune

Il Comune di Bari e la Procura Generale della Repubblica hanno sottoscritto un accordo per avviare il progetto ‘Istituzioni insieme’, volto a promuovere l’inclusione sociale e rafforzare il supporto alle attività istituzionali. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra enti e favorire una comunità più coesa e partecipativa, mettendo al centro valori di solidarietà e impegno civico.

Assegno di inclusione: a chi spetta? - L'ADI – Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e sociale per nuclei familiari disagiati, erogata in sostituzione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.

IN DUOMO I PRESEPI DELL'INCLUSIONE SOCIALE Oggi l'inaugurazione con il Vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili. 42 le opere in esposizione fino a dopo le festività natalizie, realizzate dagli ospiti di una trentina di strutture per disabili e anziani.

Realizzati da disabili e anziani, in Duomo i presepi dell'inclusione sociale

