Inclusione e speranza a Martano | presentato il presepe speciale del centro Panta Kalà

MARTANO - Un messaggio di inclusione e speranza: prende il via a Martano il presepe speciale dei ragazzi diversamente abili del centro diurno "Panta Kalà" della cooperativa sociale Don Bosco, con l'iniziativa presentata in queste ore a palazzo Adorno alla presenza del sindaco e presidente facente.

