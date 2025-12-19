Incline Studios | un nuovo piano produttivo e tanti film in programma

Incline Studios nasce come nuova casa di produzione cinematografica indipendente, portando una ventata di innovazione e creatività nel settore. Guidata da Benjamin J. Murray e Michael Christensen, l'azienda si prepara a lanciare un ambizioso piano produttivo, con diversi film in programma che promettono di catturare l’immaginazione del pubblico e di segnare nuovi traguardi nel panorama cinematografico.

Incline Studios è la nuova casa di produzione cinematografica indipendente, guidata da Benjamin J. Murray e Michael Christensen. Il progetto ambizioso dei due CEO è quello di portare il pubblico al cinema delle origini ma regalando al contempo un’esperienza nuova, che faccia innamorare ancora di più lo spettatore della settima arte. In cantiere ci sarebbero tanti ambizioni progetti. Scopriamo insieme il ventaglio di proposte della società produttiva, tra cui figura un thriller giornalistico e un affascinante film sui vampiri. Un ritorno appassionato al cinema di un tempo. “Creare storie significative e contemporanee, riaccendendo al contempo il fascino senza tempo del cinema, ormai meno presente nel panorama cinematografico indipendente odierno”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

