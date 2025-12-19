Incidente tra Menfi e Santa Margherita morta una donna

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina tra Menfi e Santa Margherita di Belice, lungo la strada in contrada Feudotto. La collisione ha causato la perdita di una donna, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità sono intervenute prontamente per i rilievi e le operazioni di soccorso. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le persone coinvolte.

