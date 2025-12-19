Incidente sull' autostrada morta una 20enne | ipotesi di gara tra auto | La madre | Chiedo giustizia per mia figlia

Un tragico incidente sull’autostrada ha portato alla morte di una giovane di 20 anni, coinvolta in un presunto confronto tra auto. La madre, rimasta ferita, chiede giustizia mentre due automobilisti sono sotto indagine. Matilde Baldi, dopo cinque giorni di lotta in ospedale, non ce l’ha fatta. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre si attendono sviluppi sulle cause e responsabilità dell’accaduto.

