Incidente sull' autostrada morta una 20enne | ipotesi di gara tra auto | La madre | Chiedo giustizia per mia figlia
Un tragico incidente sull’autostrada ha portato alla morte di una giovane di 20 anni, coinvolta in un presunto confronto tra auto. La madre, rimasta ferita, chiede giustizia mentre due automobilisti sono sotto indagine. Matilde Baldi, dopo cinque giorni di lotta in ospedale, non ce l’ha fatta. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre si attendono sviluppi sulle cause e responsabilità dell’accaduto.
Due automobilisti risulterebbero indagati. Matilde Baldi, deceduta dopo cinque giorni in ospedale, viaggiava con la madre, rimasta ferita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, morta una ventenne: spunta l'ipotesi della gara tra auto | La madre: "Chiedo giustizia per mia figlia"
Leggi anche: Ventenne morta sull’autostrada Asti-Cuneo, spunta l’ipotesi della gara tra auto | La madre: "Chiedo giustizia per mia figlia"
Grave incidente in autostrada: morta donna di 61 anni. Aperta indagine per omicidio stradale; Neonata morta nell'incidente sull'autostrada a Volpiano: si cercano un furgone e un'auto, entrambi scappati; Neonata morta sulla A5, l'autista del furgone confessa; Verona, scontro tra due auto in A4: morta una donna di 61 anni, due feriti. Traffico in tilt, autostrada chiusa.
Matilde Baldi morta dopo l'incidente sull'autostrada Asti - Cuneo, ipotesi gara clandestina tra auto - Morta Matilde Baldi, coinvolta in un incidente sull'autostrada Asti- virgilio.it
Grave incidente in autostrada: morta donna di 61 anni. Aperta indagine per omicidio stradale - Dopo il grave incidente in cui ha perso la vita, l'Autostrada A4 è rimasta chiusa per alcune ore, tanto drammatico è stato lo scontro, nel quale sono rimaste ferite al ... milanotoday.it
Tragedia in autostrada: spaventoso scontro tra due auto. Morta una donna di 61 anni. Lunghissime code - Un tragico incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 16 sull'Autostrada A4, a pochi chilometri dal casello di Verona Sud: nello scontro - ildolomiti.it
L’incidente sulla provinciale 113, di raccordo tra il capoluogo e San Giorgio Jonico - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.