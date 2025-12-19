Incidente sull' autostrada Asti-Cuneo morta una ventenne | spunta l' ipotesi della gara tra auto | La madre | Chiedo giustizia per mia figlia
Un tragico incidente sull’autostrada Asti-Cuneo si è portato via una giovane donna di soli vent’anni, che ha perso la vita dopo cinque giorni di ricovero. La polizia indaga su un possibile tentativo di gara tra auto, con due automobilisti ora sotto accusa. La madre della vittima chiede giustizia, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto.
Due automobilisti risulterebbero indagati. La vittima, deceduta dopo cinque giorni di ricovero in ospedale, viaggiava con la madre, rimasta ferita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
