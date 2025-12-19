Silvia Piancazzo, amica di Beatrice Bellucci, commenta con emozione l’incidente che ha coinvolto la giovane, sottolineando il suo impegno a vivere per sé stessa e per la memoria di Beatrice. La tragedia, avvenuta sulla via Cristoforo Colombo il 24 ottobre, ha scuotuto la comunità, lasciando un segno profondo nel cuore di chi conosceva le due ragazze.

“Vivrò per me e per Beatrice”. A parlare è stata Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, quest’ultima morta in un incidente stradale avvenuto su via Cristoforo Colombo lo scorso 24 ottobre. Entrambe erano a bordo di una Mini, con la vittima seduta sul lato passeggero. L'auto è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Silvia Piancazzo si è svegliata: come sta l'amica di Beatrice Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo. Potrà raccontare cosa è successo

Leggi anche: Incidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo negativa ai test su alcol e droga. Il padre: "Ha visto Beatrice morire"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incidente sulla Colombo, le parole di Silvia Piancazzo: Vivrò per me e per Beatrice.

Incidente Colombo, Silvia si è svegliata. Ma non sa dell'amica: «Dov'è Bea?» - La ventenne rimasta ferita nel terribile incidente di venerdì sera sulla Cristoforo Colombo, ... roma.corriere.it

Incidente sulla Colombo: Silvia sta meglio e riesce a parlare con medici e familiari - È stata estubata, respira da sola e non è più sedata, la ventenne rimasta ferita nel terribile incidente di venerdì sera sulla Cristoforo ... roma.corriere.it

Silvia Piancazzo si è svegliata: «Com’è ridotta la mia macchina?». L’amica di Beatrice Bellucci è in stato di shock post-traumatico dopo il coma - Si è svegliata Silvia Piancazzo, la ragazza di 20 anni sopravvissuta al tragico incidente sulla via Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita la sua amica Beatrice Bellucci. leggo.it

“Devo vivere per me e per Beatrice”, dall’ospedale parla al Tg1 Silvia, sopravvissuta all’#incidente sulla Colombo a #Roma, in cui morì l’amica di 20 anni. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com facebook