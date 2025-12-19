Incidente stradale si schianta contro un ostacolo | 20enne in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba in Brianza, coinvolgendo un giovane di 20 anni che ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un ostacolo. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha provocato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del ragazzo, attualmente ricoverato in ospedale.

© Monzatoday.it - Incidente stradale, si schianta contro un ostacolo: 20enne in ospedale Incidente stradale all’alba in Brianza: perde il controllo dell’auto e si schianta contro un ostacolo. L’incidente è avvenuto all’alba di venerdì 19 dicembre a Burago Molgora, lungo viale 25 Aprile.Da quanto riporta Areu e per motivi ancora in fase di accertamento la conducente ha perso il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Incidente stradale, un 20enne si schianta contro un ostacolo: gravissimo in ospedale Leggi anche: Incidente, si schianta con l'auto contro un ostacolo: 38enne in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scontro tra due auto sulla Sc 30: dopo la collisione una fugge, l’altra si schianta contro un palo dell'alta tensione; San Stino di Livenza, auto si schianta contro un platano: morta una 56enne; Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne; Incidente nella notte, schianto violentissimo: auto contro il palo e la recinzione di un condominio. Incidente mortale: auto esce di strada, si schianta su un muro e si ribalta. Un morto e un ferito gravissimo - Drammatico incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 18 dicembre a Bagnaria Arsa. ilmattino.it

Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne - Prima un botto fortissimo, poi il rumore delle sirene di ambulanze e camionette dei vigili del fuoco, infine il frastuono dell'elisoccorso che atterra in mezzo ... ilgazzettino.it

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it

Incidente stradale, scontro tra 4 auto nella galleria - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.