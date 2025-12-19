Incidente stradale ferito e trasportato con l’elisoccorso

Nel cuore della mattina di venerdì 19 dicembre, una vettura ha subito un incidente autonomo lungo la strada Statale 71, vicino a Fabro. L’impatto ha richiesto l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza della zona.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso della mattinata di venerdì 19 dicembre lungo la strada Statale 71, in prossimità del Comune di Fabro, direzione Ficulle. Un'autovettura è fuoriuscita dalla sede stradale per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i.

