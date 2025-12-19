Incidente nel cantiere autostradale | operaio vola nella scarpata soccorso in codice rosso
Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A10, tra Arenzano e Voltri, coinvolgendo un operaio durante lavori in corso. L’uomo è scivolato e ha compiuto un volo di circa dieci metri in una scarpata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi in codice rosso. La dinamica dell’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro nell’area.
Incidente sul lavoro sull'autostrada A10, nel tratto tra Arenzano e Voltri verso Genova un operaio è scivolato durante alcuni lavori sulla carreggiata facendo un volo di circa dieci metri in una scarpata. L'uomo, nell'impatto, ha riportato un trauma toracico e al bacino e si è attivata la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
