Incidente mortale in A1 la vittima è Alessandro Sdoia

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A1, tra Pontecorvo e Ceprano, causando la morte di Alessandro Sdoia, 50 anni, originario di Pontecorvo (Frosinone). La collisione ha coinvolto diversi veicoli, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre si moltiplicano gli appelli alla prudenza in strada.

È Alessandro Sdoia, 50 anni, originario di Pontecorvo (Frosinone), la vittima del grave incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la corsia nord dell'autostrada A1, tra Pontecorvo e Ceprano.L'uomo era dipendente del ministero della pubblica istruzioneDipendente del Ministero.

