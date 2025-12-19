Incidente con l' escavatore nelle Eolie operaio 37enne di Cefalù muore schiacciato
Una tragedia scuote le Isole Eolie: Carmelo Parisi, 37 anni di Cefalù, perde la vita in un incidente con un escavatore a Stromboli. La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un operaio stimato, vittima di un tragico evento sul lavoro. Un dramma che mette ancora una volta in evidenza la pericolosità delle attività industriali e la fragilità della vita umana.
Stromboli e Cefalù sotto choc per la tragica morte di Carmelo Parisi, l'operaio morto ieri pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro. Il 37enne, residente a Barcellona Pozzo di Gotto ma cefaludese di nascita, stava lavorando nei pressi del piccolo porto di Ginostra per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
