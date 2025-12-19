Incidente al Portuense | investito da uno scooterista grave un 38enne

Un grave incidente si è verificato giovedì pomeriggio al Portuense, coinvolgendo un uomo di 38 anni investito da uno scooterista. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono preoccupanti. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, mentre la comunità si interroga sulle cause di questo episodio.

Investito da uno scooterista è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto giovedì pomeriggio al Portuense.Sono stati gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 18:30 di ieri in via Oderisi da Gubbio. All'altezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Incidente davanti alla scuola: grave uno studente di 12 anni investito da un’ambulanza Leggi anche: Incidente a Milano, ragazzino investito da un furgone al Vigentino: è grave Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente al Portuense, un 67enne morto e un ferito: caccia al conducente dell'auto che ha travolto un furgone. E in via Cassia morto un centauro di 20 anni. Un'altra vittima a Malafede. Incidente al Portuense, un 67enne morto e un ferito: caccia al conducente dell'auto che ha travolto un furgone. E in via Cassia morto un centauro di 20 anni. Un'altra vittima a ... - L'autista della Mercedes, sparito dopo lo schianto: il proprietario, che era a bordo, è ferito. roma.corriere.it

Terribile incidente questa notte: l'uomo stava facendo le consegne ai panifici della zona Marconi e Portuense - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.