Incidente a Torino Nizza Millefonti | scontro tra auto e bici un uomo trasportato in ospedale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina a Torino, nella zona di Nizza Millefonti, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. La collisione si è verificata all’interno della rotonda Maroncelli, all’incrocio tra corso Maroncelli, corso Unità d’Italia e corso Trieste a Moncalieri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato un uomo in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, all'interno della rotonda Maroncelli, all'incrocio tra l'omonimo corso e corso Unità d'Italia a Torino e corso Trieste a Moncalieri. A scontrarsi sono stati un'auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato l'uomo che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

