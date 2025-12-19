Inchiesta sull’Urbanistica Gip milanesi sul piede di guerra per le accuse di parzialità | Creata un’immagine calunniatoria per fini politici

Sui vari filoni delle inchieste sull’urbanistica milanese ci sarebbe una parte dei Gip (giudici per le indagini preliminari) “accomodanti” con le tesi della procura e un’altra di “indipendenti”. E al primo gruppo la presidente della sezione, Ezia Maccora, avrebbe indirizzato i fascicoli sull’urbanistica. È la pesantissima accusa mossa alcuni giorni fa dal quotidiano Il Foglio (di proprietà dell’immobiliarista Walter Mainetti, proprietario anche del Gruppo Sorgente) e ripresa poi da Il Dubbio, che ha fatto infuriare i Gip milanesi. Che ieri hanno risposto per le rime. “Un’immagine calunniatoria” dei Gip “per fini politici”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: L’inchiesta sull’urbanistica e le famiglie sospese: lo stop ai cantieri ha gettato nel panico centomila milanesi

Leggi anche: Inchiesta sull’urbanistica milanese, ecco perché la Procura amplia le accuse con la turbativa d’asta

